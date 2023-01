▲ El mandatario resaltó que en el caso de Ovidio Guzmán ya se estaba alegando que no coincidía la hora de su detención como pretexto para soltarlo. Foto José Antonio López

Imagínense cuánto esfuerzo, sacrificio, arriesgan hasta la vida elementos de la policía, del Ejército, de la Marina, de Pemex, de todas las instituciones, para que se detenga a delincuentes, y se les deje en libertad porque tienen influencia, porque tienen dinero o porque se trata de jueces corruptos. Eso no lo vamos a permitir , agregó.

En la conferencia matutina de ayer, el mandatario exhortó a los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal a no liberar a detenidos bajo dichos pretextos. De registrar casos que se consideren ilegales, adelantó que, además de notificarlo a la Judicatura, lo denunciará de manera pública.

Bajo la excusa de que las carpetas de investigación están mal integradas, continúan liberaciones de detenidos por distintos delitos por parte de jueces y hasta en el caso de Ovidio (Guzmán) ya estaban alegando que no coincidía la hora , sostuvo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien refrendó que denunciará casos de corrupción de este tipo.

En tanto, reprochó que diversos medios de información no difundan el proceso contra García Luna. Por ello, en la mañanera destacó que hay dos acciones que buscan los defensores del ex funcionario: no quieren los abogados que se conozca lo de sus bienes de 2012 a la fecha, que porque eso él lo logró con empresas privadas .

También quieren que se llame a declarar a funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, incluido un ex presidente . Insistió que el tema es muy importante que se conozca para garantizar la no repetición. A mí me importa mucho darle seguimiento, ojalá y los medios estén informando constantemente , aseveró.

Felicitación a las autoridades de CDMX

El titular del Ejecutivo federal felicitó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y a los integrantes de la fiscalía capitalina por los avances en las indagatorias del fallido atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, lo cual ha permitido a las autoridades concretar distintas detenciones de los presuntos responsables.