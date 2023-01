S

e sabe que Joe Biden y Justin Trudeau llegaron a la cumbre con un solo objetivo: garantizar impunidad a sus respectivas trasnacionales que operan en México. Del primero pues no hay duda a qué se dedica (además de la asistencia que, por medio de sus bases militares, brinda a la comunidad de naciones), pero el segundo, ¿en serio pretende defender a empresas de aquella nación que violan la ley mexicana y, a la par, a sus depredadores corporativos mineros que de nuestro país han hecho su paraíso? ¿ Líderes ? No: meros cabilderos del gran capital.

Un botón de muestra: de acuerdo con la Dirección General de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía (citada por la Cámara Minera de México), en 2021 se identificaron 159 empresas con capital extranjero que operan en México, de las cuales 73 por ciento correspondieron a capital canadiense (el resto se reparte entre corporativos de Estados unidos, Australia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, China, India, España y Francia, entre otros países).

La propia Cámara Minera documenta: en 2021, cinco empresas más importantes a escala nacional contribuyeron con 57 por ciento de la producción de oro mexicano; tres canadienses (Torex Gold, Agnico Eagle Mines y Equinox Gold), una estadunidense (Newmont Goldcorp, esta última de origen canadiense) y otra mexicana (Fresnillo plc, de la familia Bailleres, de cuyo consejo de administración forma parte la ex secretaria calderonista de Energía, Georgina Kessel). Casi 60 por ciento del oro nacional en manos de esa quinteta.

Semanas atrás, Raquel Buenrostro, secretaria de Economía y ex titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), advirtió que las empresas mineras que operan en México sólo pagan de impuestos al gobierno federal 0.002 por ciento de sus ingresos , monto “insignificante si se toma en cuenta que los grandes contribuyentes aportan al fisco 2.4 por ciento de sus ingresos, mientras las personas físicas, por medio del impuesto sobre la renta, desembolsan hasta 35 por ciento… Las minas no son unas blancas palomitas, tienen problemas en todo el mundo. Después de los hidrocarburos, el contrabando más fuerte es el de minería”.