l pasado jueves 5 de enero se realizó la detención de Ovidio Guzmán López alias El Ratón en Culiacán, Sinaloa. Es hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo, quien fuera líder del cártel de Sinaloa y cumple una sentencia de cadena perpetua en la prisión ADX Florence en Colorado, Estados Unidos. El operativo para la detención de Ovidio Guzmán estuvo a cargo de las fuerzas armadas, lamentablemente hubo víctimas. En el sondeo de esta semana preguntamos la opinión de los ciudadanos sobre la captura del delincuente.

Metodología

Votaron 2 mil 42 personas. Participaron en Twitter, mil 17; en El Foro México, 511, y en Facebook, 514. La encuesta fue distribuida por redes sociales a través del enlace de SurveyMonkey y por medio de la función encuesta de las plataformas Twitter y Facebook. Pueden votar todos, cualquiera que sea su ideología. Los organizadores no votan y los resultados no reflejan necesariamente su opinión.

Twitter

Este Ejército me hace sentir orgulloso. No el de Ayotzinapa, no el de la guerra sucia. Un Ejército constructor, un Ejército Guardia Nacional, un Ejército Plan DN-III, un Ejército al que despiden con aplausos y muestras de cariño y no con los gritos de asesinos . Un Ejército institucional en el que quien manda es López Obrador. Felicidades.

@AlexCardielS / CDMX

¡Un buen operativo! Pero falta mucho más. Capturar a un narcotraficante no es la solución; el arreglo es que las familias se esfuercen por no caer en las adicciones y trabajar demasiado en la concientizar que las drogas son obtenidas y comercializadas con sangre y muerte.

@wustavinn / Edomex

Las fuerzas armadas de México han cambiado su actuación dando un giro de 180 grados, ya que antes los veía cerca y me invadía el miedo... Ahora los veo cerca y siento seguridad... Gracias Sedena, Semar y GN.

@molotovmx / Veracruz

Valoro el trabajo estratégico y de acción de las fuerzas armadas, para dicha captura, pero además considero que tanto delitos del crimen organizado, como los de cuello blanco, deben ser castigados. Más justicia, menos impunidad.

@Anamonteros9 / CDMX