Sin embargo, la defensa de los intereses de las mineras canadienses, del maíz transgénico estadunidense y de las empresas energéticas de ambos países ya está en otros ámbitos de litigio, por lo que diplomáticamente los tres gobiernos decidieron no tocar el tema en el mencionado evento, para desencanto y decepción de los neoliberales que operan en nuestro territorio.

5. Insisto, esta aclaración no se la hago al señor Salmerón, sino a los lectores de La Jornada.

4. Desde 2019 y hasta la fecha (como lo hago desde hace muchos años) he impartido cada semestre dos materias, una en la licenciatura y una en el posgrado, que suman ocho horas a la semana, tal como señala el Estatuto del Personal Académico.

3. Si alguien dice que no he publicado algún artículo académico desde 2019, miente. En revistas académicas como Economía UNAM, Estudios Políticos o Lasa Fórum se pueden consultar. Además, han aparecido más de 10 capítulos de mi autoría en libros colectivos desde 2019.

1. No conozco ni tengo por qué conocer el artículo que cita.

Por otra parte, llama la atención que la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón no haya convocado a la ministra como legítimamente debería haberlo hecho.

i, de acuerdo con La Jornada del 11 de enero, trasciende que la propia asesora de Yasmín Esquivel Mossa y Édgar Ulises Báez Gutiérrez, Martha Rodríguez Ortiz, declaró ante la Fiscalía que ella entregó a Báez la tesis de la ministra antes de publicar, se desprende, por tanto, que el plagio fue de él, no de Esquivel.

De manera que la inminencia de fricciones en las que cada parte defenderá lo que considera justo para los intereses de su país sigue presente, por lo que, a pesar de los neoliberales, debe encararse como una cuestión de soberanía, que no es una entelequia, sino una cuestión.

José Juárez Medina

Observa desesperación en partidos opositores

La desesperación que siente la oposición por estar a punto de perder, según encuestas, el estado de México y las elecciones federales de 2024, hace lo que parecía imposible: que tanto Marko Cortés como Jesús Zambrano vuelvan a creer en la palabra de Alejandro Moreno Cárdenas, cuando en su momento rompieron con el líder tricolor por haber traicionado a la coalición Va por México, argumentando los blanquiazules y amarillos que juntos somos fuertes . Entonces, ¿qué concepto tienen de sí mismos? Así sienten el agua hasta el cuello.

Fernando Q. Nácar

Denuncia intento de atraco en Periférico Sur; exige vigilancia

El pasado 6 de enero llevé a mi esposa al hospital de Pemex Picacho para una serie de consultas programadas en ese nosocomio que duraron más de ocho horas.

Al salir del edificio (alrededor de las 19:30 horas) me dispuse a integrarme a la única vialidad disponible en esa zona, que es muy conflictiva debido a los múltiples desarrollos habitacionales que surgieron en administraciones pasadas y que provocan congestionamientos viales y peligrosos para los usuarios del hospital, ya que nadie presta ayuda vial.

Esto ha sido aprovechado por delincuentes, quienes provocan accidentes de tránsito mediante golpes y choques, para después exigir el pago de daños a sus vehículos.

Eso ocurrió en mi caso, pues al tratar de integrarme al flujo vehicular una motocicleta se paró enfrente y no pude evitar el incidente (por cierto, el daño generado fue mínimo), lo que hizo que el motociclista atravesara su ve­hículo y me exigiera pagar el daño, aduciendo que era influyente por trabajar en la alcaldía Tlalpan.

Al no ceder a sus exigencias, salí a la lateral sur del Periférico perseguido por el motociclista y pude encontrar una patrulla en la calle casi inmediata del problema; expliqué al policía lo sucedido y me recomendó que llamara a mi aseguradora. Así lo hice y a los pocos minutos llegó el ajustador, quien conforme al protocolo habló con el motociclista y me libré de esa persecución e intento de extorsión.

Cabe mencionar que los datos del conductor y los míos quedaron registrados en el reporte del oficial de la patrulla y del empleado de la aseguradora.

Pido a las autoridades vigilar estas zonas del Periférico, porque son usadas para atracos o intentos de atraco como el descrito.

Arnoldo Sauza López