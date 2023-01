Afp

Periódico La Jornada

Viernes 13 de enero de 2023, p. 19

Barcelona. La justicia española retiró ayer el jueves el cargo de sedición contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont por el intento de secesión en 2017, después de que el gobierno de izquierdas suprimió este delito, según la oposición para compensar el apoyo parlamentario de los independentistas catalanes.

El juez del Tribunal Supremo encargado de la causa contra el ex líder separatista aplica la derogación de la sedición a Puigdemont pero mantiene su procesamiento por malversación y desobediencia , indicó el organismo en un comunicado emitido en el mismo día de la entrada en vigor de la reforma.

El togado instructor mantiene a Puigdemont los delitos de deso-bediencia y malversación por el dinero público supuestamente desviado para el intento secesionista, que podrían valerle varios años de cárcel.

Desde Bruselas, Puigdemont sugirió que no volverá a España hasta que la justicia europea resuelva los casos que le afectan, porque no se trata de aceptar ser condenado por delitos supuestamente menores, que finalmente tampoco lo son. Estamos al final del recorrido de la batalla judicial europea, y la libraré hasta el final , aseguró el ex mandatario, rematando que no volverá ni esposado ni rendido ante un juez español .

El delito de sedición, principal cargo por el que la justicia española procesó a Puigdemont –y central en la condena a 13 años de cárcel impuesta a quien fue su vicepresidente regional, Oriol Junqueras– fue derogado del Código Penal con la reforma aprobada a finales de diciembre en el Parlamento.