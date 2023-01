Reuters, Afp, Europa Press y Xinhua

Periódico La Jornada

Viernes 13 de enero de 2023, p. 19

Lima. Miles de personas exigieron ayer por las calles de Lima la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la liberación del destituido mandatario Pedro Castillo, en una nueva protesta multitudinaria en la capital peruana después de varias semanas, en medio de una ola de disturbios y represión policíaca en el país, principalmente en el sur, que ya dejan 49 muertos, y el anuncio de la renuncia de ministro del Trabajo, Eduardo García, quien exigió cambios de rostros en la dirección del gobierno y un tiempo más corto para llamar a elecciones generales.

Cargando ataúdes de cartón, fotos de las víctimas y carteles con mensajes antigubernamentales, los manifestantes corearon Dina asesina , en una de la mayores crisis que afronta el país en su historia contemporánea. La marcha en Lima, que se desarrolló sin incidentes con la policía, fue convocada por sindicatos y partidos de izquierda.

Horas antes, el primer ministro, Alberto Otárola, reafirmó, en una conferencia, que Boluarte no renunciará y que esperan las elecciones anticipadas propuestas para abril de 2024, dos años antes de lo previsto.

Ese hecho no se va a dar y no a causa de que ella no quiera hacerlo, sino porque la Constitución requiere que esta sucesión que se ha dado se afiance. Dejar la presidencia sería abrir una compuerta peligrosísima para la anarquía , consideró.

Las protestas entran a su segunda semana consecutiva tras una tregua por fin de año y son promovidas por sectores sociales y gremios campesinos que exigen también justicia para los deudos y sanción para los responsables del uso desproporcionado de la fuerza.

En medio de la protesta, el ministro Eduardo García informó vía Twitter de su renuncia y sostuvo que el país necesita disculpas por las muertes y que el gobierno reconozca que se han cometido errores que deben ser corregidos .