Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 13 de enero de 2023, p. 23

En Hidalgo se ha observado un reinicio de las antiguas actividades de robo de gasolinas , que va en aumento, reconoció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador consultado sobre el tema en su conferencia de prensa matutina.

Exhortó a la gente a no respaldar estas acciones completamente delictivas. No hay la justificación de que por pobreza, porque hay mucha necesidad, porque están desatendidos, entonces tienen que participar en actos ilícitos. No. Es un grupo, son grupos de la delincuencia que malencaminan a pobladores .

Luego de que habitantes de la comunidad La Estación, municipio de Cuautepec de Hinojosa, en dicha entidad, atacaron a personal de Pemex que reparaba una fuga en un ducto de combustible, lo cual dejó 16 trabajadores heridos y tres camionetas dañadas, el mandatario expuso que los jefes de los grupos que se dedican al huachicol suelen dejar las tomas abiertas para que la población también se lleve combustible y los respalden.