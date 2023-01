Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 13 de enero de 2023, p. 22

Chilpancingo, Gro., Los periodistas Jesús Pintor Alegre y Fernando Moreno Villegas, desaparecidos desde finales de diciembre pasado, fueron puestos en libertad por sus captores entre las 22:30 y las 23:00 horas del miércoles en las inmediaciones del poblado San Pedro Río Cuirio, municipio de Coyuca de Catalán, en la región de la Tierra Caliente.

En entrevista telefónica, Jesús Pintor narró que sujetos lo transportaron en una camioneta a la comunidad citada. “Me dieron una patada, luego me dijeron: ‘Bájate, cocho (cerdo)’, y me tiraron al suelo”. Afirmó que cuando se levantó ahí estaba el otro compañero, Fernando Moreno. Desconozco si iba en la misma camioneta en la que me trasladaron; no supe porque iba vendado de los ojos .

Comentó que ambos buscaron “en los alrededores al otro compañero (asimismo ausente a partir de los últimos días de diciembre, Alan García Aguilar, quien administra junto con Moreno Villegas el portal electrónico Escenario Calentano), pensando que lo habrían puesto en libertad, pero no lo hallamos”.