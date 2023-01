Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 13 de enero de 2023, p. 21

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que en el proceso para renovar la gubernatura de Coahuila apoyará –como militante de Morena– a quien ganó la encuesta para ser el candidato de su partido a ese cargo, el senador Armando Guadiana.

Ante la ausencia en la mañanera, por tercer jueves consecutivo, al frente de la sección Cero Impunidad del subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja –quien aspiraba a la candidatura, pero no le favoreció el resultado de la encuesta–, se interrogó al mandatario federal el motivo de la ausencia y si está relacionada con la información referente a que busca postularse por otros partidos.

Al respecto, el Presidente subrayó que cualquier interés personal es válido, pero lo importante es la transformación del país y el bienestar general de los mexicanos.

No he hablado con él, pero me enteré de que aspira a ser candidato de Coahuila. No sé por qué partido, eso es lo que tengo como información. Como cualquier ciudadano, está en su derecho, no tiene ningún impedimento y es libre. Desde luego, si va a ser candidato, ya no va a desempeñarse como subsecretario , remarcó.