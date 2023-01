Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 13 de enero de 2023, p. 4

El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, informó que se avanza en las negociaciones para que el Estado mexicano adquiera los terrenos donde se erige la zona arqueológica de Uxmal, en Yucatán, pues pertenecen a un particular.

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Prieto señaló que todos los espacios arqueológicos son propiedad de la nación, mas no los terrenos en los que se ubican; de ahí que en el caso de Uxmal se esté en negociaciones con del actual dueño del predio, quien aceptó reconocer un avalúo oficial para venderlo, y se espera que el resultado de éste se dé a conocer la próxima semana.

Detalló que es relevante que el INAH avance en solventar esta dualidad jurídica buscando la regularización paulatina del suelo donde se ubiquen zonas de monumentos arqueológicos.

En el caso de Uxmal, que está dentro del trazo que correrá el Tren Maya, “estamos esperando que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales nos dé un cálculo, porque no podemos adquirir estos predios por más de lo que valen; sería incorrecto.

“Una vez que esté ese avalúo, que puede ser a más tardar a principios de la semana próxima, tenemos que ver con el Presidente y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) si podemos concretar la compra, evidentemente, buscando el provecho de la nación, no del particular. En este caso, el particular, que es el señor Fernando Barbachano –empresario que ha sido investigado por fraude y despojo en proyectos turísticos–, ha dicho que está de acuerdo y que va a aceptar el avalúo sin ningún problema.”