R

ecordando la muerte de Martin Luther King Jr. en 2008, Henry Louis Taylor Jr. comentó con amargura: Lo único que sabemos es que este tipo tenía un sueño. No sabemos cuál. Hay uno: la certificación de los profesionistas. ¿Acaso no fue el sueño de un diputado del Congreso Constituyente?, el Lic. Paulino Machorro Narváez (1887-1957), quien el 18 de diciembre de 1916, dijo públicamente:

“Señores diputados: ...

“La adición que yo propongo es en un sentido enteramente distinto: el artículo 4° [hoy el 5.° constitucional] al referirse a las profesiones establece lo siguiente: “La ley determinará en cada estado cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deben llenarse para obtenerlo, y las autoridades que han de expedirlo

“Yo propongo a la Comisión la conveniencia de agregar la siguiente idea: La ley reglamentará también el ejercicio de las profesiones .

“Señores diputados, la revolución ha enarbolado entre otros principios, el de la justicia; yo tengo la íntima convicción de que mientras no limitemos la profesión de la abogacía, no podremos dar al pueblo la justicia de que tiene hambre y sed. Si nosotros queremos jueces honrados, magistrados que no se inclinen a un lado ni a otro y que todo marche perfectamente, esto, señores no lo tendremos nunca mientras los abogados postulantes no vean de alguna manera reglamentado el ejercicio de su profesión ... [Énfasis propio].