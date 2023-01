Como se sabe, Luis Arce, el presidente de Bolivia, señaló la responsabilidad de Musk en el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales. Y su motivación: apoderarse del litio boliviano para su uso en los automóviles eléctricos que fabrica Tesla. No mucho después, con la impunidad con que actúan los poderosos, Musk tuiteó: Daremos un golpe a quien queramos. Para que lo sepan . ¿También se complotó con los que han golpeado a los gobiernos de Perú y de Brasil?

Si el espacio de Telesur fue sustituido por el de Tesla News, legítimo es sospechar que Musk estuvo involucrado en la maniobra. Pero digamos que no. Aun así, su participación en actos de desestabilización política para su beneficio lo convierten en un individuo políticamente peligroso, sobre todo por tener un arma ideológica en la mano, como es Twitter.

A finales de diciembre diversos medios difundieron que Tesla, la empresa de Musk, invertirá en Monterrey entre cinco y 10 mil millones de dólares. Se calcula que Alfa, uno de los grupos más poderosos con sede en la capital de Nuevo León, vale poco más de 3 mil millones de dólares. Quienes se han preguntado por la anunciada presencia de Tesla en México han adelantado por respuesta varias ventajas para esta empresa, aunque por lo regular omiten una fundamental: la disposición del litio.

A la compra de Twitter, su nuevo dueño dijo que no la hacía para ganar más dinero, sino para hacer de la plataforma un ágora de diálogo civilizado y para evitar los excesos de la ultraderecha y la ultraizquierda. Ya sabemos quiénes serán declarados de ultraizquierda; los de ultraderecha, como Bolsonaro, esos sólo estarán en su derecho de expresarse libremente.

Lo que con frecuencia no se entiende, o no se quiere entender, es que vivimos una guerra ideológica dominada por los medios corporativos y los gigantes de las redes sociales, como ha señalado Fernando Buen Abad. No obstante, las izquierdas (gobernantes, partidos, periodistas, militancias), añade, no se aprestan a construir un blindaje compartido contra los golpes que los individuos como Musk se jactan de perpetrar para luego decir que si adquieren ciertas armas es para usarlas en beneficio de la humanidad.

Conclusión obligada: no se puede seguir obviando la lucha común, articulada internamente y entre países, contra el analfabetismo político y digital. Donde no se ha asumido su peligro, por una de sus orillas, los medios que lo vehiculan han creado el clima social propicio para que la derecha pueda asestar los golpes tan conocidos como soslayados.