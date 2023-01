Jim Cason y David Brooks

Especial para La Jornada y corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 12 de enero de 2023, p. 4

Washington. El presidente Joe Biden, después de ofrecer cálidas declaraciones sobre la cooperación amistosa entre los países vecinos durante la Cumbre de Líderes de América del Norte en México, regresó a una realidad más fría donde su gobierno espera que su socio mexicano acepte continuar con importaciones de maíz transgénico y aporte aún más a los esfuerzos para frenar el flujo de la migración no autorizada en la frontera suroeste.

El lunes pasado, mientras Biden estaba reunido con el presidente Andrés Manuel López Obrador en México, su secretario de Agricultura, Tom Vilsack, se encontraba en Puerto Rico ante el congreso de la organización de granjeros más grande de Estados Unidos, donde declaró que, como resumió un medio especializado en agricultura, “‘no habrá concesiones con México sobre maíz genéticamente modificado’, dice Vilsack”.

En sus comentarios, según una grabación oficial compartida con La Jornada, Vilsack declaró que había conversado directamente con López Obrador sobre el asunto, y que con el debido respeto al Presidente, esto es algo que le expliqué personalmente y entonces lo diré públicamente, no logrará encontrar suficiente maíz no genéticamente modificado para alimentar su ganado . En la conversación que sostuvo con reporteros, el secretario de Agricultura agregó que le dijo a López Obrador que México acabaría con operaciones de ganado reducidas y precios más altos si procede a prohibir el maíz transgénico .

Vilsack recordó que el gobierno estadunidense tiene hasta el 15 de enero para responder a las propuestas mexicanas para abordar la controversia sobre importaciones del maíz de su país, y al ser cuestionado qué tanto podría ceder Estados Unidos en su posición de negociación, subrayó que no hay razón por la cual hacer concesiones .