La intención era ahogar a Rusia, pero también controlar el vasto negocio vinculado a las ventas de armamento antibalístico valuado en decenas y cientos de miles de millones de dólares. El Senado de EU autoriza que las ex Repúblicas Soviéticas, que habían formado parte del Pacto de Varsovia, se integren a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Las ganancias fueron inmensas para el complejo militar industrial de EU, en plena movilización por los recursos naturales que van quedando, como advirtió Michael T. Klare en su libro The Race for What’s Left. (2012)

El despliegue de armas nucleares en las fronteras con Rusia se intensificó junto con el acoso estratégico y la decisión del presidente Vladimir Putin de poner en marcha una operación militar especial.

Si este sistema de misiles se pone en funcionamiento , dijo el presidente ruso, “lo hará automáticamente como parte de toda la infraestructura nuclear de EU… como parte integral de su capacidad nuclear”. Putin describió así la médula de la iniciativa del gobierno de Bush para instalar sistemas antibalísticos en Polonia y la República Checa durante la Conferencia sobre Política de Seguridad, Munich (2007). Eventos posteriores demostraron que no fue una declaración menor: al colocar fuerzas estratégicas en las puertas mismas de Rusia, EU intenta crear una capacidad de primer ataque nuclear , que significa “una declaración de guerra de facto” contra la Federación Rusa. Moscú buscaba algo razonable, como exigirle a occidente garantías de seguridad para frenar la injerencia de la OTAN en sus fronteras. Los acuerdos de Minsk para la Paz (2014-15) eran una hoja de ruta para poner fin a los conflictos en Donbás, desde el golpe de 2014, y la participación de Alemania y Francia en apoyo a tales negociaciones era presentada por la revista Forbes (2022)como la principal esperanza para evitar una guerra entre Rusia y Ucrania.

¿Qué decir entonces frente a las insólitas declaraciones de la ex canciller de Alemania, Angela Merkel, en el sentido de que dichos acuerdos no pretendían ser respetados, sino fueron usados con el fin de ganar tiempo y armar a Kiev para una solución militar? El ex vice canciller austriaco, Heinz-Christian Strache, al saber que los acuerdos de Minsk no iban en serio expresó: Hacen dudar de la palabra de los políticos europeos, da miedo la franqueza con la que Merkel habla de ello, destruyendo cualquier fundamento para tenerles confianza , (Sputnik 13/12/22).

El periódico estatal chino Global Times destacó que la confianza de Rusia en Occidente cayó al mínimo.

Estos sórdidos manejos representan un muy peligroso deterioro de la credibilidad necesarias a toda negociación presente y futura para evitar efectivamente una guerra .¿Se cierran las puertas a la diplomacia y se abren las puertas al infierno terminal?

