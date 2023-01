El futuro es incierto en los deportes de frontón. Hay mucho qué hacer por parte de la Federación Internacional y las de cada país , anota la jugadora capitalina de 26 años, quien al tiempo que se prepara para las futuras metas y su título de pedagogía en la UNAM, se desempeña como entrenadora de niños y jóvenes en un club de raqueta en Aguascalientes.

Respecto del desarrollo del frontón mexicano, destacó el talento natural desde las infancias en muchos puntos del país. “Algo que se tiene que ver es el semillero. Antes la Olimpiada Nacional era un superevento y había muchos niños jugando y de ahí salía alguien. Pero cada vez reducen más las categorías infantiles y juveniles, eso provocará un déficit para el deporte en general si no se visualiza que donde se tiene que emprender todo es con los niños. Está complicado, porque es algo que no sólo pasa en el frontón. Hay muchos deportes en la misma situación, que de repente se quedan sin representantes porque donde es la cuna, no hay difusión ni apoyo ni competencias. Entonces, creo que desde ahí tendríamos empezar e ir creciendo , finalizó la pelotari.