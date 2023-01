No les interesa vincular futbol y sociedad , sostiene Copto; una vez llevé el proyecto a la Federación Mexicana de Futbol y me batea-ron. Me dijeron que cada club tenía su trabajo de responsabilidad social. Y cuando lo presenté a un equipo grande, me dijeron que podían apoyar con botargas. Eso es lo que entienden por responsabilidad social: la caridad, el acto y las palabras vacías.

Para Copto es doloroso ver casos como el que protagonizó Cata Domínguez, pues su trabajo en De la calle a la cancha es un esfuerzo por extraer jóvenes de realidades donde son oprimidos por razones económicas y sociales, sometidos a diferentes formas de violencia, y por eso tratan de ofrecerles otros modelos de vida a través del futbol.

Son chavos –explica– que han sufrido demasiado. Algunos fueron devorados por las dinámicas más crueles de sus realidades. Han llegado sicarios, halcones, vendedores de droga al menudeo, enganchados a adicciones, o muchachas y muchachos, que sin participar de forma directa, están atrapados.

“Un día un chico me dijo: ‘profe, llévese a otro, porque aquí no me dejan salir’. Se refería a que un grupo del crimen no le daría permiso de salir de su comunidad”, agrega.

El proyecto invita a jóvenes para incorporarse a torneos de futbol. Comienzan de manera local en todos los estados de la República. Después se compite a nivel nacional y se termina por formar selecciones para participar en los Mundiales de este proyecto.