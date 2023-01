Tenemos que ser muy cuidadosos, porque comprometemos nuestra salud, por eso usamos el agua que compramos de garrafón hasta para bañarnos, lavarnos las manos y lavar las verduras para preparar la comida , por lo que exigieron al alcalde Francisco Chíguil que resuelva sus quejas y atienda las solicitudes de abasto por medio de pipas, lo cual no ocurre a pesar de que al solicitarlas se les entrega un número de folio.

La falta de respuesta del funcionario es porque pensamos que no le gusta trabajar, no nos atiende en ningún tipo de requerimiento. Hay vecinos que se han quejado de baches desde hace más de 10 meses y no se atendieron y ahora son socavones .

Dijeron que hace unas semanas los moradores de cinco domicilios tuvieron que cooperar para comprar a una pipa particular de 7 mil litros por 2 mil pesos.

Lamentaron que siga el cobro de agua potable de alrededor de mil pesos bimestrales cuando se carece del servicio o llega a los domicilios hasta con una especie de lodo ; sin embargo, mencionaron que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México sí les ha enviado carros tanque gratuitos.

Los habitantes de la colonia no descartaron recurrir a las movilizaciones para que se resuelva el problema del desabasto.