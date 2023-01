Con información de Ap y Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de enero de 2023

La cinta animada Pinocho, de Guillermo del Toro, se alzó con el Globo de Oro en la edición 80 de la ceremonia realizada en Beverly Hills, California, en la que Los Fabelman se llevó los premios a Mejor Director (a Steven Spielberg) y Mejor Película en la categoría de drama.

El director mexicano expresó tras recibir la estatuilla: La animación es cine. No es un género para niños, es un medio . Y confesó: “Estoy feliz de estar aquí… ha sido un gran año para el cine de todos tamaños. Un año de películas ambiciosas y un gran año para la animación, porque la animación es cine”.

La adaptación del clásico de la marioneta de madera superó a El gato con botas: el último deseo, Inu-Oh, Marcel the Shell With Shoes On y Red. La película de Del Toro también fue nominada en Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original, en las que no tuvo la misma suerte.

El primer premio de la noche fue para Ke Huy Quan, como mejor actor de reparto en Everything Everywhere All at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo), y Angela Bassett ganó el premio a mejor actriz de reparto por su papel en Black Panther: Wakanda Forever.

Cate Blanchett ganó el Globo de Oro a mejor actriz de drama por Tár, al imponerse a Olivia Colman (Imperio de luz), Viola Davis (La mujer rey), Ana de Armas (Rubia) y Michelle Williams (Los Fabelman).

Colin Farrell obtuvo el galardón a mejor actor de comedia por Los espíritus de la isla y superó a Diego Calva (Babylon), Daniel Craig (Glass Onion: Un misterio de Knives Out), Adam Driver (Ruido de fondo) y Ralph Fiennes (El menú). Kevin Costner, por Yellowstone, ganó como Mejor Actor de Televisión-Serie Dramática, superando a Diego Luna (Andor), Jeff Bridges (The Old Man), Bob Odenkirk (Better Call Saul) y Adam Scott (Severance).