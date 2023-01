Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de enero de 2023, p. 4

A raíz de los acuerdos de la décima Cumbre de Líderes de América del Norte, una hoja de ruta destaca que, con organismos internacionales, el gobierno mexicano creará en Tapachula un centro de asistencia y orientación a migrantes que buscan refugio. Desde temprano, aun antes del inicio de la reunión trilateral, un comunicado de la Casa Blanca daba por hecho la creación de ese espacio, pero por la tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a una pregunta: No tenemos contemplado construir ningún centro .

El fenómeno migratorio y su crecimiento sin precedente fue tema destacado en la cumbre trilateral y arrojó consensos para enfrentar sus causas y abrir las rutas a una movilidad regulada.

La relevancia de la migración acercó otras posiciones entre México y Estados Unidos. Ambos mandatarios elogiaron las acciones mutuas. Queremos agradecerle, presidente, por recibir en México a aquellos que no están siguiendo caminos legales, que están tratando de cruzar ilegalmente la frontera entre nuestros países , comentó Biden.

En respuesta, el mexicano le agradeció por el respeto a nuestros paisanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos y que no son acosados ni padecen de redadas, como sucedía, lamentablemente, en otros tiempos. Ya lo hemos dicho y lo repito ahora: usted es el primer presidente de Estados Unidos en mucho tiempo que no ha construido ni un metro de muro y eso se lo agradecemos, aunque no les guste a los conservadores .

Señales cruzadas

Por la noche circuló el documento ya negociado entre los tres países sobre los acuerdos. Entre ellos destaca: “Bajo los principios de la Declaración de Los Ángeles, el gobierno de México diseña un espacio de servicios de empleo, asistencia y protección para personas refugiadas, en colaboración con organismos internacionales.