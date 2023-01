T

hank you, mister president. Dice Joe Biden que Estados Unidos brinda más asistencia al exterior que cualquier otro país, todos juntos, en todo el mundo, no solamente en el hemisferio (occidental), sino a todo el mundo; desafortunadamente, nuestra responsabilidad no termina en él: estamos en el centro de Europa, Asia, Medio Oriente, África, sureste asiático; así que ojalá pudiéramos enfocarnos en solamente una región, pero los hacemos en múltiples regiones y en esto tenemos que trabajar. Siento confianza en que podemos hacer mucho más en los próximos años .

Tiene razón, sin duda: Estados Unidos asiste a todos, porque tiene alrededor de 800 bases militares fuera de su territorio y regadas en los cinco continentes, en las que mantiene desplegadas cerca de 200 mil tropas. ¡Qué mejor asistencia que esa! (versión gringa). Por cierto, en América Latina y el Caribe, la primera en instalarse, ilegalmente, fue en la Bahía de Guantánamo, Cuba, en 1898, y a partir de 1903 obtuvo arrendamiento perpetuo del presidente Tomás Estrada Palma, impuesto por los propios gringos, y ahí la mantiene, violando la soberanía cubana y el derecho internacional.

La declaración de Biden se dio luego de que, en el marco de la reunión bilateral México-Estados Unidos, el presidente López Obrador le dijo que es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe, opuesto a la política de la buena vecindad de ese titán de la libertad que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt, y comenzar con usted, porque no habría otro dirigente que pudiera llevar a cabo esta empresa, una etapa nueva entre los pueblos y naciones del continente a partir del respeto y de la ayuda mutua .

El mandatario mexicano recordó que el 13 de marzo de 1961, el presidente John F. Kennedy dio a conocer el plan conocido como Alianza para el Progreso. En ese entonces, Estados Unidos invirtió, en 10 años, 10 mil millones de dólares que, a los precios de hoy, serían 82 mil millones de dólares en beneficio de los pueblos de América Latina y el Caribe y ese ha sido lo único importante en realidad que se ha hecho en materia de cooperación para el desarrollo en nuestro continente en más de medio siglo .