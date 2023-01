E

n el Olimpo de la anglósfera empiezan a digerir la inevitable desglobalización y sus regionalismos (https://bit.ly/3QukIqA). En este tenor, la lúcida Rana Foroohar (RF), columnista del Financial Times, sustenta con enorme realismo el panorama posneoliberal cuando “todas ( sic) las economías son locales”, en su ensayo al influyente Foreign Affairs (https://fam.ag/3CCNyiO) que constituye la síntesis de su reciente libro Homecoming: The Path to Prosperity in a Post-Global World ( Regreso a casa: la ruta a la prosperidad en un mundo posglobal, https://amzn.to/3vQXW2I).

La parte más impactante de su ensayo radica en su vaticinio de una bipolaridad geofinanciera: un sistema con base en el dólar estadunidense y otro en el yuan . Esto no es un asunto menor, cuando fenece el sistema Bretton Woods de 1944, que impuso el hegemónico dolarcentrismo, en el que la verdadera triunfadora de la Segunda Guerra Mundial, la URSS, descuidó ese rubro tan importante, lo cual dio pie al reinado financierista de la anglósfera durante 79 años.

RF trasluce que la invasión de Rusia a Ucrania tendrá consecuencias duraderas para las divisas y los mercados de capitales . Cita el ensayo de Nicholas Mulder El daño colateral de una guerra económica larga (https://fam.ag/3GTUZ7J).

Comenta que “China y EU competirán cada vez más en el reino de las finanzas, usando las divisas, flujos de capital y comercio como armas (¡ megasic!) uno contra el otro”, cuando los hacedores de la política en EU deberán considerar seriamente las implicaciones de esta extensa competencia , que afectará los valores de los activos, las pensiones y las políticas .

En el rubro de los mercados de capital se crearán nuevas alianzas y nuevas estrategias de crecimiento , ya que los mercados serán más sensibles a la geopolítica . En su rubro del mundo posneoliberal aduce que la des-globalización será acompañada por un número de tendencias inflacionarias (aunque la tecnología continuará siendo deflacionaria) . Por lo pronto, se acabó el barato gas ruso cuando las recientes políticas de la Reserva Federal de EU “están poniendo un tope al dinero fácil ( sic), elevando los precios de bienes y servicios”.