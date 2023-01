E

ra la hora de los sagrados alimentos y el manual de Carreño prohíbe, entre otras cosas, provocar discusiones enojosas y pegar el chicle debajo de la mesa. Sería por eso, o simple diplomacia, que nadie de la representación mexicana alzó la mano para contrargumentar al presidente Biden cuando dijo que Estados Unidos ha invertido decenas de millones de dólares en América Latina. El presidente López Obrador con mucho comedimiento, con gentileza, le había querido vender la idea de que era el presidente a quien le tocaba históricamemete hacerlo. Nadie contestó, y posiblemente no cabía hacerlo en el comedor de Palacio Nacional, que preside una enorme pintura del presidente Benito Juárez. Quedó para mejor ocasión pedirle una aclaración. Ciertamente ha gastado, no invertido, en proyectos que no crean prosperidad. Sí contribuye, por ejemplo, a sostener una organización intervencionista como la OEA y a su bien pagado presidente, Luis Almagro. También ha patrocinado operaciones como Rápido y furioso. Introdujo más armas a México con chip para venderlas a presuntos criminales y luego rastrearlos, esperando identificar a los responsables del tráfico de armas y sus clientes, los narcotraficantes.También aporta al sostenimiento de agrupaciones como las que controla el activista social Claudio X. González. ¿Pero dónde están las inversiones que hayan creado prosperidad para los pueblos latinoamericanos?

El regreso de Poncho Romo

El presidente López Obrador anunció un acuerdo trilateral con Joe Biden y Justin Trudeau. Crearán un comité de expertos para acelerar la sustitución de importaciones en la región. Será integrado por 12 expertos de los tres países. Por México participarán el canciller Marcelo Ebrard; el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y el consejero honorario de la Presidencia, Alfonso Romo.

La defensa contra el empuje chino

Coincidió con un acuerdo que ayer mismo fue tomado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos: aprobó crear un comité bipartidista para impulsar la defensa contra el empuje comercial de China. El comité deberá investigar su progreso tecnológico, económico y en materia de seguridad, y proponer proyectos legislativos al respecto. La iniciativa fue una de las promesas de campaña de los republicanos durante las elecciones de medio mandato de noviembre, en las que arrebataron a los demócratas el control de la Cámara Baja.