Tristeza por la partida de un hombre siempre amable y congruente

as y los integrantes del Grupo Paz con Democracia y amigos cercanos manifestamos nuestra agradecida y esperanzada tristeza por la partida del hermano y compañero Miguel Concha Malo, un mexicano ejemplar que ha sido signo de unidad y de diálogo en innumerables procesos y luchas por la justicia, la paz y la democracia. Miguel fue pionero en la defensa de los derechos humanos, infatigable acompañante solidario con múltiples presencias.

Hombre íntegro, congruente, siempre amable y generosamente entregado con el prójimo a la construcción de esperanzas y rutas prácticas de acción estratégica. Descansa en paz, Miguel, que continuaremos la labor con la que honraste tu vida.

Pablo González Casanova, Conchita Calvillo de Nava, Ana Esther Ceceña, Magdalena Gómez, Dolores González, Alicia Castellanos, Alicia Ibargüengoitia, Raúl Vera, Gonzalo Ituarte, Gilberto López y Rivas, Luis Hernández Navarro, Carlos Fazio, Héctor de la Cueva, Óscar González, Guillermo Briseño, Jorge Fernández, Pablo Romo, Adolfo Gilly, Raúl Romero, Miguel Álvarez, así como las y los que se adelantaron del Grupo Paz con Democracia

Agradecen enseñanzas de Miguel Concha Malo

Por los surcos que Miguel Concha Malo abrió nacimos nosotros como organización. El lenguaje que nos abrió permitió que conversáramos de mil formas nuevas y distintas, que proyectáramos nuestros que-haceres con un imaginario mucho más rico. Que las alianzas y estrategias de lucha fluyeran con mayor alcance y menor contradicción entre nosotros.

No tendremos sino gratitud con sus enseñanzas. En los hechos se convirtió en nuestro guía espiritual, dejando un camino de definiciones que emanan de los derechos humanos y nos dan razón de fondo para la denuncia, pero también fuerza para todo lo que queremos y podemos construir. Nuestro observatorio es uno de sus hijos e hijas. Es por esto que tenemos la certeza de que las siembras del querido sacerdote habrán de producir muchas cosechas cargadas de futuro. Su guía, su memoria y su bondad inmensas seguirán vivas por siempre entre nosotros.

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Eduardo Correa Senior y Daniela González López

José Woldenberg defiende su trayectoria académica en la UNAM

La presente es sólo para aclarar a los lectores de La Jornada la insidia que el señor Pedro Salmerón siembra sobre mí en su delirante artículo de ayer. Soy académico de la UNAM desde 1974, cuando a través de un concurso de oposición abierto ingresé como ayudante de investigador a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Al año siguiente, otra vez, por concurso abierto me convertí en profesor de tiempo completo asociado A. Hoy soy docente de tiempo completo titular C, definitivo. Tengo una antigüedad reconocida de 39 años, porque en los casi 10 años que fui funcionario público en el IFE se me otorgó una licencia sin goce de sueldo. Subrayo: sin goce de sueldo.