Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de enero de 2023, p. 24

Moscú. Los reportes y videos que llegan de la zona de los combates más cruentos en la región de Donietsk, indican que las tropas rusas continúan el asalto, calle por calle, de Soledar y podrían estar cerca de hacerse con el control de toda la localidad, ya prácticamente reducida a ruinas, pero que ofrece la posibilidad de cortar una de las rutas de suministros al ejército ucranio en la ciudad de Bakhmut, situada 10 kilómetros al noreste.

Por las redes sociales rusas circularon videos ayer –en las cuentas afines a la compañía militar privada Wagner, como se denomina oficialmente el grupo de 50 mil mercenarios que financia el empresario Yevgueni Prigozhin–, en los que se puede ver a sus combatientes en el centro de Soledar, al tiempo que Denis Pushilin, el gobernador de Donietsk impuesto por Moscú, anunció en la televisión rusa su próxima liberación .

Desde el lunes anterior, cuando las unidades del grupo Wagner rompieron la línea de defensa y se adentraron en Soledar, la viceministra de Defensa, Anna Moliar, anticipó que la situación ahí es extremadamente difícil .

El presidente ucranio, Volodymir Zelensky, en su mensaje diario, expresó la noche del mismo día su agradecimiento a todos nuestros soldados que resisten con heroísmo los nuevos ataques en Soledar, aún más violentos, de los invasores .

Aseguró Zelensky: la batalla por el Donbás continúa. Y aunque los ocupantes concentran ahora sus mayores esfuerzos en Soledar, el resultado de esta dura y larga batalla seguirá siendo la liberación de todo nuestro Donbás .

Al parecer el ejército ucranio hace todo lo posible por mantener la parte occidental de Soledar, que sólo ayer recibió 86 impactos de distintos proyectiles de artillería, según declaró a la agencia de noticias Ukrinform el vocero del Grupo Este del ejército ucranio, Serhii Cherevaty.

No se excluye que las tropas ucranias, para evitar ser rodeadas, opten a la brevedad por dejar Soledar, que semeja una localidad fantasma, deshabitada casi por completo, salvo las personas mayores que no quieren o no tienen adónde ir, cuando antes de la guerra, vivían ahí cerca de 10 mil personas.

La localidad dependía por completo del consorcio Artiomsol, el productor de sal común más importante de Europa Central y del Este que surtía a toda Ucrania y que tuvo que cerrar en la primavera. Sus minas de sal están unidas por corredores subterráneos de 20 kilómetros de largo.

Para Moscú es cuestión de reputación: expertos

Para Rusia hacerse con el control de Soledar y Bakhmut, opinan expertos militares, es una cuestión de reputación, luego de intentarlo infructuosamente desde mayo anterior.