–La responsabilidad política desde el inicio. No puedes provocar, cada vez que pierdes, a un sector que no concuerda con tu opinión, eso genera indignación y una situación de rechazo a Dina Boluarte. Otra cosa es un Congreso que ni siquiera se ha tomado la molestia de hacer un minuto de silencio, cuando la Constitución marca que la vida es el bien supremo, estamos mal desde ese punto de vista.

–¿Y cual es la salida a la crisis?

–Su renuncia, no hay otra salida, es lo que la población pide, más cuando han ocurrido este tipo de hechos. Puede que disminuya (la protesta) algunos días o semanas, pero esto no va a quedar acá, hay mucha gente que está trabajando en ese sentido, hoy siguen las movilizaciones, la gente se ha organizado de manera espontánea, sale a las calles, bloquean carreteras, esto va a continuar de todas maneras.

Los decesos, motivo de lucha

En este momento de la conversación el gobernador se entera y comenta que el gobierno acaba de avisar de inmovilización social (ordena toque de queda) e insiste en que tal vez va a calmar la situación de alguna manera, pero va a ser momentáneo y va continuar , y añade que los 17 muertos, mártires y héroes, serán motivo de la lucha, esto tiene para rato. Ojalá que Boluarte reflexiones, renuncie y se pueda entablar una conversación .

–¿Usted está en comunicación con otros gobernadores?

–Tengo conversación con los gobernadores de Abancay, Cusco y Arequipa, eso le puedo decir.

–¿Comparten el diagnóstico?

–El pedido que renuncie Boluarte es generalizado, 80 o 90 por ciento quiere que la señora renuncie.

–¿Los gobernadores pueden tener un papel en resolver la crisis, como intermediadores entre sus comunidades y el poder central?

–Nosotros quisiéramos ser puente, pero aquí la población está indignada, 90 por ciento está en contra del gobierno central. Cualquier acto de nosotros de acercamiento a éste, si no hay condiciones y mínimamente una actitud de disculpa, no podemos, vamos a perder nuestra legitimidad. Aquí hay que ser pragmáticos y objetivos, la verdad es cruda pero es la verdad, nosotros no vamos a ser utilizados como títeres para acercarse a la población, es como que sentemos al día siguiente del asesinato a la víctima con el victimario; la voluntad está, pero las condiciones no las crea el gobierno central.

–¿Qué me puede decir del Congreso peruano, de su papel en esta crisis?

–Son responsables en parte, acá hay dos sectores polarizados, uno que cree que la única solución es la Asamblea Constituyente y la otra totalmente al entreguismo de exonerar impuestos a las empresas, de tener el control de los órganos electorales, hay una polarización muy mala que nos tienen en este momento tan difícil.

–¿Qué responsabilidad tiene Pedro Castillo?

–Hay un concepto que se debe manejar en la política: o bien uno controla el poder, o dejas que el poder te controle. Castillo se ha rodeado de familiares que no le han resultado buena compañía y le han hecho caer en errores y en delitos que han tenido como consecuencia la deslegitimación de su gobierno y los procesos penales que ahora afronta. El cargo no le ha permitido acomodarse bien y no ha tenido un entorno suficientemente adecuado para controlar el gobierno.