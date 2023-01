Juan Carlos G. Partida

Miércoles 11 de enero de 2023, p. 26

Guadalajara, Jal., Javier Armenta, Iván Cisneros y Alexis Rojas, estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) presos desde el 5 de enero, fueron liberados la tarde de este martes, luego de una larga audiencia en la que estuvieron presentes visores de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación enviados por su titular, Alejandro Encinas.

Sin embargo, el juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos determinó que serán vinculados a proceso penal y llevarán su causa en libertad.

Juan Carlos Guerrero, abogado general de la UdeG y quien encabezó la defensa de los tres jóvenes, explicó que aunque estén libres, tendrán que acudir a la Unidad de Medidas Cautelares una vez al mes durante los siguientes seis, además de que no podrán acercarse al predio en disputa en tanto se desahoga el proceso penal.

Los alumnos fueron acusados de despojo con violencia y de invadir un predio en Huentitán que fue adquirido para parque público y hoy está en posesión de una empresa inmobiliaria.

También informó que el juez concedió a la Fiscalía del Estado cuatro meses para ampliar la investigación y allegar más pruebas, aunque estimó que al otorgarse la libertad a los universitarios y comprobarse que no portaban armas como acusó el Ministerio Público, la defensa tendrá más elementos.