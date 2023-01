Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de enero de 2023, p. a11

Búfalo. Un optimista Damar Hamlin pasó el martes su segundo día en un hospital de Búfalo, donde se somete a una serie de pruebas para determinar por qué sufrió un pa-ro cardiaco la semana pasada, durante un partido de los Bills, y cuándo recibirá el alta.

No estoy en casa todavía , tuiteó el safety. “Sigo pasando muchas pruebas. ¡Gracias especiales al (Centro Médico) General de Búfalo, no he recibido sino cariño desde que llegué!

Asimismo, Hamlin pidió a sus seguidores que continúen orando por su recuperación.

El Centro Médico emitió un comunicado, en el que informó que Hamlin se encuentra de buen ánimo, junto a sus padres Mario y Nina, y a su hermano menor Damir.

De acuerdo con el hospital, su equipo de médicos tiene la tarea de identificar cualquier posible causa del evento, para potencialmente tratar cualquier patología que pudiera encontrarse y planificar su recuperación, alta y rehabilitación .

Tras el paro cardiaco fue necesario aplicar a Hamlin maniobras de resucitación cardiopulmonar. El jugador se desplomó inmediatamente después de lograr un derribo que parecía de rutina durante el primer cuarto del partido del 2 de enero en Cincinnati.