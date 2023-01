Ubicados en el último sitio de la tabla de cocientes, con una diferencia de 19 puntos respecto al lugar 15, donde se encuentra el Mazatlán y que evita una multa de 80, 47 o 33 millones de pesos –según el orden de los tres sotaneros al no existir descenso–, el equipo que comanda Mauro Gerk necesita acumular victorias en más de la mitad de sus partidos y que el resto de sus competidores no sumen para lograr su objetivo. El sábado pasado contra el América, en la primera jornada del Clausura 2023, registraron apenas un empate en el estadio Azteca.

Mientras se llevan a cabo las adecuaciones, la Liga Mx ha informado a los dueños del club que el plazo para la venta de la franquicia fue recorrido hasta 2026, de acuerdo con el gobierno del estado, lo que garantiza su permanencia en el circuito las siguientes temporadas. A partir de los hechos ocurridos en 2022, los Gallos no sólo han enfrentado el cierre del inmueble por un año, la pérdida de patrocinadores, pago de sanciones y reducción de ingresos; sino también las consecuencias del abandono deportivo.

Para este torneo, la directiva anunció la llegada de 11 refuerzos en su plantilla, la mayoría de ellos con pasado en Xolos de Tijuana –equipo que también pertenece a los Hank– o negociados por el representante argentino Christian Bragarnik, amigo cercano de la familia. Los casos más llamativos son los de Miguel Barbieri, Carlos Guzmán, Christian Rivera y Paolo Yrizar, quienes pasaron por las filas de los fronterizos en diferentes etapas, además del joven Manuel Darte, proveniente del club Defensa y Justicia, uno de los centros de operaciones de Bragarnik.

Con un presupuesto justo, el equipo que fue fundado en 1950 registró apenas nueve puntos en la campaña anterior, con una diferencia de goles de -17 luego recibir 35. Lo más grave, reconoce Alcalá, es que desde el 16 de febrero de 2020, cuando vencieron al Necaxa en Aguascalientes, los queretanos no ganan un partido fuera de casa. Pasaron en total 47 oportunidades.

El dato es muy duro, no es fácil romper una racha como ésa , reconoce el guardavallas; pero intentamos hacer un torneo respetable para nosotros y nuestra afición. La multa es una situación que existe, no lo podemos negar, por eso lo que nos ocupa es el trabajo .

A pesar de la situación financiera y deportiva, Grupo Caliente recibió al menos tres propuestas para la compra del Querétaro desde marzo pasado, entre ellas la del presidente de los Dinos de la Liga de Futbol Americano Profesional, Francisco Orozco, sin que ninguna llegara a buen puerto. “En la Liga quien decide es un club de Toby, alguien que dice ‘a éste no lo quiero porque es mi competencia o porque no le gusta a uno de los directivos, y entonces la oferta no pasa’”, reveló Orozco a La Jornada.