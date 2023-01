Ap

Miércoles 11 de enero de 2023, p. 3

San Juan. Una especie de lagartija que solía vivir en bosques ha evolucionado genéticamente a fin de sobrevivir en centros urbanos, dicen científicos.

El Anolis cristatellus puertorriqueño, una lagartija marrón con una garganta naranja brillante, ha desarrollado escamas especiales a fin de poder aferrarse mejor a superficies lisas como paredes y ventanas, y ha desarrollado extremidades más largas a fin de poder moverse más rápido en zonas despejadas, señalan los investigadores.

Estamos viendo su evolución a medida que ocurre , notó Kristin Winchell, profesora de biología de la Universidad de Nueva York y la principal autora del estudio publicado en la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences.

A medida que avanza la urbanización en todo el mundo, es importante entender cómo los organismos se adaptan a fin de poder diseñar ciudades de manera que soporten todo tipo de especie, expresó Winchell.

El estudio analizó 96 de esos reptiles y comparó la composición genética de las lagartijas selváticas con las que viven en la capital de Puerto Rico, San Juan, y en las ciudades de Arecibo en el norte y la de Mayagüez en el oeste. Los científicos hallaron que 33 genes del genoma de la lagartija estaban asociados con la urbanización.