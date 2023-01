Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de enero de 2023, p. 2

Madrid. Un estudio dirigido por la Universidad de Manchester concluye que las especies de mamíferos están siendo empujadas hasta sus límites ecológicos en zonas donde es improbable que prosperen.

La investigación, dirigida por Jake A. Britnell y Susanne Shultz, se publica en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Sus resultados sugieren que la restricción a hábitats pobres y marginales es una amenaza para la conservación mundial que es vital incorporar a la evaluación y gestión de la conservación.

Los investigadores demuestran que muchas de las 627 especies de mamíferos con contracción documentada de su área de distribución sólo se dan ahora en los extremos ecológicos de sus zonas de distribución históricas. El 66 y 75 por ciento de estas especies se vieron empujadas hacia los extremos de temperatura o precipitación, respectivamente, y los cambios empeoran a medida que las especies pierden más terreno.