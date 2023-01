En el segundo día de vacunación a niños con cinco años cumplidos en diciembre y hasta el 31 de enero de 2023, llamó a los padres de los menores a que acudan a alguno de los 230 centros de salud de la capital, que cuenta con un total de 40 mil dosis del biológico Pfizer pediátrico.

De noviembre del año pasado al 5 de enero de 2023 se han aplicado 956 mil 505 dosis al grupo etario de cinco a 11 años; mientras en el caso de los adultos de 18 años en adelante continuará la aplicación del refuerzo de cuarta dosis con el biológico cubano Abdala.

Indicó que en el sector salud hay una disponibilidad de 344 mil dosis de dicha vacuna, y que del 21 de diciembre a la fecha se han aplicado 56 mil dosis.