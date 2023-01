Rocío González Alvarado

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió a la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, llamar a quien tenga que llamar e investigar de manera autónoma e independiente el choque de dos trenes entre las estaciones Potrero y La Raza de la línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro ocurrido el sábado anterior.

Y que lo más pronto posible pueda decirse a la ciudadanía, a los usuarios del Metro, qué fue lo que pasó, y si hay responsables, que haya responsables , afirmó en conferencia de prensa después de encabezar la entrega de Tarjetas Bienestar a adultos mayores.

Comentó que no le preocupa que la oposición haya interpuesto una denuncia en su contra, pues es parte de una campaña. No quiere a México quien hace uso político de una tragedia, lo que quieren es una noticia de ocho columnas; no quieren ayudar a resolver problemas, y eso la ciudadanía lo sabe .

La mandataria señaló que se van a monitorear todas las líneas del Metro, pero en particular la 3, donde empezará la supervisión que se pidió a expertos de UNAM, UAM e IPN, que junto con ex directores del organismo forman el consejo consultor para garantizar siempre la seguridad de los usuarios.

Aseguró que las víctimas del accidente van a contar con apoyo, primero de su gobierno para cualquier gasto adicional que hubieran realizado, después lo del seguro del Metro, y el que vendrá al concluir su trabajo la fiscalía.