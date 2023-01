F

rancisco González Bocanegra escribió el himno de México en 1854, inflamado de patriotismo. Sus arrebatadas estrofas bélicas proceden del dolor por una inmen­sa pérdida frente a una garra inexpugnable. El sentimiento de rabia impotente abarcaba a grandes sectores de unas élites políticas divididas que empezaban a sentirse mexicanos. Fue un revés sin contemplaciones asestado por una fuerza militar superior. El ejército imposible, uno compuesto por todos – el cielo, un soldado en cada hijo te dio–, habría sido incompetente para modificar el destino. El Tratado de Guadalupe Hidalgo firmado el 2 de febrero de 1848, obligó al gobierno mexicano a entregar 55 por ciento de su territorio al extraño enemigo, el imperio en ciernes: Estados Unidos. Incluía los actuales estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, la mayor parte de Arizona y Colorado, y partes de los actuales Oklahoma, Kansas, y Wyoming.

El desastre consumado fue sin retorno. La exaltación de México por los mexicanos, que las élites han visto como patrioterismo , tiene esa llaga rotunda como antecedente. EU pudo engullirnos íntegramente en otro momento de la historia, para beneplácito de esas élites, pero las mayorías, especialmente las cimentadas en las culturas ancestrales, tienen en el territorio su base más profundamente vital. México existe gracias al pueblo mexicano, y pese a las élites. Recibimos aho­ra al extraño enemigo que llega como siempre, entre sonrisas y gesticulaciones dizque bobas, hello, hello, soy su amigou (el que sobre ustedes manda, y sobre muchos más en el orbe).