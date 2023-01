S

impatizantes de Bolsonaro, descontentos con los resultados de las últimas elecciones presidenciales, invadieron las sedes de los tres poderes de la República (Parlamento, Tribunal Supremo y Palacio Presidencial) el domingo, acción similar a la invasión del Capitolio en Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Curiosamente, ambos acontecimientos tuvieron lugar en los primeros días de enero. Pero hay quien dice tales similitudes no son coincidencia, sino de método de la extrema derecha. También en Alemania la policía detuvo recientemente a miembros de un movimiento golpista que pretendía asaltar el Parlamento. Karl Marx, en 18 Brumario, citando a Hegel, observa que todos los hechos y personajes de gran importancia en la historia del mundo ocurren al menos dos veces. Y añade: la primera vez como tragedia, la segunda como farsa.

Para comprender la farsa brasileña es necesario situar los hechos en su contexto. Muchos se preguntan: ¿Por qué Lula no ordenó a las fuerzas de seguridad detener la invasión? No es tan sencillo así, porque en Brasil quien controla la policía militar son gobernadores de los estados, en este caso el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha. Aquí está la clave. El gobernador de Brasilia es bolsonarista. Tan así que su secretario de Seguridad Pública, Anderson Gustavo Torres, es el ex ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro, que reaccionó a la altura y dejó la capital vulnerable.

Hubo tiempo para bien planificar la seguridad. No se hizo por incompetencia o connivencia. Esta protesta bolsonarista estaba programada desde hace muchos días. La prensa incluso informó de que se esperaba una acción más radical el domingo, ya que el discurso de los miembros de la extrema derecha se había radicalizado en Whatsapp y Telegram, donde decían que era el momento de ensuciarse las manos y derramar la sangre . Por tanto, las fuerzas de seguridad sabían de todo. Tanto así que llegaron a planear una acción conjunta entre el gobierno del Distrito Federal y el gobierno federal, a través del ministro de Justicia de Lula, Flávio Dino. Pero, Dino denunció que el gobierno del Distrito Federal cambió la planificación de último momento.