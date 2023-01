▲ Murillo Karam, ex titular de la entonces Procuraduría General de la República, impugnó el fallo de primera instancia a través de un recurso de revisión, a fin de revocarlo. Foto José Antonio López

El juzgado segundo de distrito de amparo en materia penal sobreseyó el recurso de amparo que promovió el ex titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia, en hechos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El juez Antonio González García emitió su resolución el pasado 20 de diciembre; no obstante, aún no hace pública su sentencia para conocer las razones por las cuales ya no continuó con el estudio de fondo del juicio.

Por lo tanto, el ex funcionario impugnó el fallo de primera instancia a través de un recurso de revisión, a fin de que un tribunal colegiado determine si lo confirma, lo modifica o lo revoca.

Murillo Karam está preso en el Reclusorio Norte desde el 20 de agosto de 2022, un día después de que fue detenido afuera de su domicilio por efectivos de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal Ministerial en cumplimiento de la orden de captura entregada por el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, quien a su vez le negó el beneficio de la prisión domiciliaria debido a que prevalece el riesgo de fuga.

De acuerdo con los datos vertidos en la audiencia inicial por los agentes del Ministerio Público Federal, el ex procurador realizó o autorizó acciones que afectaron las investigaciones para localizar a los 43 normalistas que fueron privados de su libertad por policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, Guerrero, y luego los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos.