Durante su conferencia, aprovechó el cuestionamiento sobre la detención del hijo de Joaquín Guzmán Loera para descalificar las críticas opositoras, que atribuyen este hecho a un gesto del gobierno mexicano hacia Biden, lo cual, dijo, es muy ramplón. Todo lo ven de manera politiquera, pragmática, no saben de principios ni ideales .

El Ejecutivo sostuvo que desde la oposición aprendió que un servidor público puede poner en riesgo su vida, pero no la de los demás y eso aplica para cualquier gobernante. Lamentamos la pérdida de cualquier ser humano. Nos dolió mucho que, en cumplimiento de su deber, haya fallecido personal militar . También lamentó la muerte de varias personas que estaban involucradas con la organización criminal que, aunque hayan tomado el camino de las conductas antisociales, duele que pierdan la vida.

Al precisar que durante su conversación informal durante el recorrido que realizó con Joe Biden en La Bestia (el Cadillac blindado que transporta al mandatario estadunidense) no trataron la aprehensión de Ovidio Guzmán, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el deceso de 10 militares y una mujer integrante de la Guardia Nacional, a cuyos familiares expresó su solidaridad.

Para López Obrador, entre sus adversarios no se comprende el sentido de una nueva política en materia criminal alejada de las concepciones tradicionales que favorecían una política aplicada de manera ilegal o discrecional. Es muy difícil que se entienda que hay una nueva etapa, en la que las relaciones son de otro tipo, donde está de por medio la autoridad moral. Imagínense si establecemos relaciones de complicidad con personas y gobiernos, no tendríamos autoridad moral y sin ella no se puede tener autoridad política .