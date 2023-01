Angélica Enciso, Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 10 de enero de 2023, p. 6

Tras recorrer el domingo por la noche el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que es un gran aeropuerto , señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Relató que cuando a Biden le dijeron que él pedía que su avión aterrizara en el AIFA, su respuesta fue que no entendía bien por qué, pero al final decidió: Lo que diga el Presidente de México . López Obrador acompañó al presidente Biden a su hotel en el vehículo conocido como La Bestia, luego de su llegada a la terminal aérea. Ahí, agregó el mandatario, le dio a conocer la motivación.

“Le expliqué que este aeropuerto se hizo porque querían hacer otro en un lago y que había intereses de por medio y que iba a costar muchísimo, y que con el nuevo aeropuerto nos habíamos ahorrado 120 mil millones de pesos, me dijo: ‘bueno, pues ahora ya entiendo’”.

López Obrador mencionó que, “además, como están enojados, aunque esto es un asunto de forma no de fondo, pero él sabe bien que la forma es fondo, ya dimensionó. Le decía: ‘es que no baja su avión aquí y van hacer una campaña, van a empezar a decir que no hay seguridad en el nuevo aeropuerto, que no pudo aterrizar su avión’. Platicamos un poco de eso”.