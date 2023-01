Emir Olivares, Alonso Urrutia y Angélica Enciso

Periódico La Jornada

Martes 10 de enero de 2023, p. 4

En su reunión bilateral efectuada en Palacio Nacional, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, reafirmaron el compromiso de abordar las causas profundas de la migración en la región. Por la mañana, el mandatario mexicano elogió las políticas anunciadas en la Casa Blanca para dar permisos humanitarios a ciudadanos de diferentes naciones, lo que constituye un viraje respecto de políticas del pasado.

López Obrador consideró que estas medidas representan una lucecita en el túnel , destacando que la visión del problema migratorio que tiene Biden es un viraje respecto a las políticas del pasado. De acuerdo con el comunicado de la Casa Blanca, ambos mandatarios coincidieron en instrumentar enfoques innovadores para abordar la migración irregular, de conformidad con la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección .

Biden explicó a la delegación mexicana los alcances de su reciente anuncio de acciones de cumplimiento adicionales, junto con vías ampliadas para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos para abordar la migración irregular.

En su conferencia, López Obrador expuso ante una pregunta de La Jornada sobre las acciones estadunidenses: Lo vemos bien porque, ¿qué significa? Que hay un conducto, una vía para los que quieren irse a vivir y trabajar en Estados Unidos, que no les queda más que atravesar México con todos los riesgos que implica. Es una lucecita en el túnel, ya es una alternativa, que hayan decidido entregar 24 mil visas, nosotros aquí ya lo percibimos porque se redujo el número de migrantes venezolanos, que están haciendo su trámite .

Un tema central durante la décima Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN) es el migratorio, por la posición del gobierno del estadunidense Joe Biden ante los flujos cada vez mayores, con récords históricos (2.3 millones de arrestos de indocumentados en su intento por cruzar la frontera en 2022).

López Obrador descartó que la colaboración que Washington solicitará a México en la materia se encamine a que nuestro país se convierta en una especie de muro de contención de los flujos migratorios hacia el norte.

Hay colaboración, se están buscando alternativas. Celebramos que el gobierno del presidente Biden haya decidido otorgar permisos o visas temporales a hermanos venezolanos y se quiere ampliar a Nicaragua, Colombia, Haití, inclusive Cuba .