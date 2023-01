Periódico La Jornada

Martes 10 de enero de 2023, p. a11

La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) denunció ayer el uso de la camiseta de la selección nacional por parte de simpatizantes del ex presidente Jair Bolsonaro que el domingo asaltaron algunas sedes de los poderes del Estado en Brasilia. En un comunicado precisó que la playera canarinha es símbolo de la alegría del país y que en todo momento debe usarse para animar, vibrar, amar a la patria. La CBF es una entidad apartidista y democrática y alienta a que la camiseta se use para unir y no para separar a los brasileños. La entidad repudia con vehemencia que nuestra camiseta sea utilizada en actos antidemocráticos y de vandalismo , precisó.