De inmediato solicitaron la presencia de paramédicos, quienes lo diagnosticaron con paro cardiorrespiratorio y golpes, por lo que fue conducido a un hospital, donde al llegar, el personal informó que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con videos que circulan en las redes sociales, la acompañante de Antonio Monroy, de 59 años, solicitó al capitán del lugar que interviniera porque trabajadores lo están golpeando , a lo cual se negó porque, respondió: no le están haciendo nada .

Un hombre que presuntamente participó en la agresión fue detenido y presentado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica; mientras, la fiscalía abrió la carpeta CI-FICUH/CUH-2/UI/D/00047/01-2023 por el delito de homicidio.

Negocio ofrece colaborar

El establecimiento mercantil, mediante sus redes sociales expresó su preocupación sobre los hechos ocurridos este domingo y se comprometió a colaborar con las autoridades en su esclarecimiento.

Sin embargo, la alcaldía Cuauhtémoc lo clausuró y notificó que el titular y/o propietario del lugar cuenta con 15 días, a partir de ser notificados de esta determinación, para hacer valer el medio de defensa que a su derecho convenga.