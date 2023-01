Alonso Urrutia, Emir Olivares y Angélica Enciso

Periódico La Jornada

Martes 10 de enero de 2023, p. 31

En torno al accidente en la línea 3 del Metro se va a llegar a la verdad y se va a dar a conocer sin ocultar absolutamente nada , porque hay una investigación judicial que permitirá determinar si ocurrió por falta de mantenimiento, por alguna falla eléctrica o fue consecuencia de un acto premeditado, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Afirmó que este suceso ocurrido el sábado pasado alborotó a los zopilotes porque ya son tiempos electorales, por lo que expresó su respaldo a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum: Con todo respeto, quiero aprovechar para expresar mi solidaridad, mi apoyo, todo lo que necesite el gobierno de la ciudad y la jefa de Gobierno, quien es una mujer trabajadora y honesta. Quiero aprovechar para expresarlo porque cómo se aprovechan para descalificar, para atacar .