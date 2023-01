Reuters

Periódico La Jornada

Lunes 9 de enero de 2023, p. 35

Seattle. El distrito escolar público de Seattle presentó una demanda contra las grandes tecnológicas alegando que las empresas eran responsables del deterioro de la crisis de salud mental entre los estudiantes y afectaban directamente la capacidad de las escuelas para llevar a cabo su misión educativa.

La demanda, presentada el viernes contra Alphabet Inc., Meta Platforms Inc., Snap Inc. y ByteDance, propietaria de TikTok, ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, sostiene que diseñaron a propósito sus productos para enganchar a los jóvenes a sus plataformas y que estaban creando una crisis de salud mental.

En declaraciones enviadas por correo electrónico a Reuters, Google dijo que ha invertido mucho en la creación de experiencias seguras para los niños a través de sus plataformas y ha introducido fuertes protecciones y características dedicadas para priorizar su bienestar .

Snap dijo que trabaja en estrecha colaboración con muchas organizaciones de salud mental para proporcionar herramientas y recursos dentro de la aplicación para los usuarios y que el bienestar de su comunidad es su máxima prioridad.

Meta Platforms y TikTok no respondieron inmediatamente a la petición de Reuters para que comentaran el asunto. En el pasado, las empresas han dicho que su objetivo es crear una experiencia agradable para los usuarios y excluir el contenido nocivo e invertir en moderación y controles de contenido.