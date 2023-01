N

o hay reacción. Luego del fracaso en Qatar el futbol mexicano sigue en penumbras. La Liga Mx, vedada para el público en general –fragmentada para su transmisión televisiva a través de diversas ventanas de paga–, arrancó un nuevo certamen con espectáculo pobre, nada apetecible. Con la agravante de que en las horas previas se anunció la implementación del sistema para identificar a los asistentes a todos los estadios (Fan ID), el primero que falló fue el dos veces mundialista estadio Azteca, por falta de tecnología.

De inicio el calendario se distorsionó. Debido a los acontecimientos de violencia en Sinaloa no se verificó, justificadamente, el partido Mazatlán-León; sin embargo, por negligencia, también se pospuso el Atlas-Toluca. Y eso que Alejandro Irarragorri, dueño de los rojinegros, ha sido de los más puntillosos con múltiples exigencias (con sabor a pretexto) para que los clubes de la Liga Expansión puedan ascender, y uno de los requisitos ha sido contar con un inmueble a prueba de todo.

Empero, los rojinegros no tuvieron listo el estadio Jalisco, donde se dio prioridada la presentación de un popular grupo musical y la cancha quedó hecha un potrero. No había de otra, porque, en efecto, deja más dinero un espectáculo de los Bukis; no obstante, refleja falta de seriedad y demuestra que la prioridad sigue y seguirá siendo el interés monetario sobre el deportivo. Quienes dirigen el máximo circuito, complacientes, permitieron el cambio de fecha.

Por si hiciera falta algo para enturbiar aún más el ambiente, trascendió la fiesta infantil organizada por Julio César Cata Domínguez, zaguero del Cruz Azul, con temática que hizo apología del narcotráfico, y que a la velocidad del rayo inundó las redes sociales con imágenes deplorables de niños con indumentaria de sicarios. Una carta posterior publicada por el jugador intentó poner punto final a la polémica… Imposible borrar la pésima impresión del futbolista, del equipo y de la Liga.

Ricardo LaVolpe ya puede ahorrarse sus críticas contra Guillermo Ochoa, y para que no haya duda de que habla en serio, el guardameta del tricolor tuvo una acertada presentación con el Salernitana de la Serie A, así que más vale no volverse a reír ante la advertencia de que desea vivir un sexto Mundial en 2026. A ese optimismo se sumó Alfredo Talavera, quien a sus 40 abriles fue el jugador de mayor edad en Qatar, y también ha externado su deseo de llegar a la próxima Copa.