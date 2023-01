Eutiquio Damián Santiago, abogado

Considera a destiempo la investigación a la tesis de la ministra Esquivel

Es extemporánea la investigación de la tesis de la ministra Yazmín Esquivel por la Facultad de Derecho de la UNAM, pues debió realizarse antes de la votación para elegir al presidente de la SCJN. Estaban de vacaciones y no quisieron interrumpirlas ni por un tema tan delicado.

Ni el consejo técnico ni el director tienen facultades para imponer sanciones laborales, para ello existe un procedimiento administrativo, y en su caso, aplicar las disciplinas correspondientes. El director tiene un consejo técnico de profesores elegido el mes pasado con una planilla única, la propuesta por él y el Aapaunam, un solo voto hubiera sido suficiente para que ganaran. Es una vergüenza para los universitarios.

A mí me quitó un nombramiento interino que tenía por más de 39 años, tengo 42 dando clases en tres materias en las que soy definitivo y ahí no pudo correrme, pese a lo cual no soy profesor de medio tiempo o tiempo completo; éstos sí cobran bien. Me pagan por horas.

Regresando al tema de la tesis plagiada , llamó la atención que en el primer lustro de los 80 existió el rumor muy intenso que en el seminario de derecho laboral se vendían tesis , que eran tan cínicos que sólo cambiaban la pasta de las monografías. Renunció el director del seminario, el jurista Alberto Trueba Urbina; nadie dudaba de su honestidad, pero se comentaba que por su edad encomendó sus funciones de revisión y aprobación de esa clase de trabajos a subordinados, quienes lo traicionaron.

Nombraron en su lugar a Hugo Italo Morales, a quien le correspondió aprobar una o las dos tesis hoy cuestionadas. La revisión en esa época era muy minuciosa. Por ello, dudo que haya una situación ilegal, pero de existir involucraría al actual presidente del claustro de doctores en derecho y a la asesora.

¿Qué resolverán en el consejo técnico controlado por un director que a mi ver ha actuado con deshonestidad y golpeándome laboralmente? ¿Involucrarán al maestro Italo Morales?, de ser así, ¿siguió la corrupción en dicho seminario? Creo mucho en la UNAM y sus maestros, sobre todo en los de asignatura, pero no en las autoridades universitarias.

Gerardo Rodríguez Barajas, profesor de la Facultad de Derecho, CU