Periódico La Jornada

Lunes 9 de enero de 2023, p. 27

Madrid. Cerca de 170 líderes de consejos locales israelíes enviaron ayer una carta al gobierno en protesta por una iniciativa para fomentar la educación ultraortodoxa haredi en el país.

Los dirigentes se refieren a una cláusula incluida en los principios del gobierno de coalición ultraderechista que encabeza el premier Benjamin Netanyahu, la cual propone a los consejos que desvíen parte de sus fondos hacia instituciones informales que imparten estrictas enseñanzas.

La carta está dirigida a Netanyahu, al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich (líder del Partido Sionista Religioso de extrema derecha y uno de los puntales ideológicos del nuevo gobierno) y el ministro de Educación, Yoav Kisch.

Los inconformes denuncian que estas instituciones haredíes no enseñan el abanico entero de estudios seculares que exige la ley , y aseguran que no tienen intención de beneficiar a una población por encima de las demás , según la carta retomada por el Times of Israel.