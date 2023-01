El especialista dijo que “las mujeres no quieren regresar a internarse; si uno toma en cuenta el grupo de pacientes que tenemos, que son madres jóvenes con niños recién nacidos, no quieren dejar otra vez a su familia.

No se había registrado una defunción de meningitis desde el pasado 26 de diciembre y no se ha detectado un nuevo caso en las recientes dos semanas.

Señaló que de las dos enfermas que fueron reingresadas, una fue dada de alta el viernes luego de cumplir dos semanas, pues sus análisis de líquido cefalorraquídeo resultaron normales.

La otra paciente lleva una semana ingresada, pero al cumplir dos se le hará la punción para determinar si puede seguir el tratamiento en casa.

El neurólogo indicó: No se sabe por qué volvió la meningitis. Pudiera ser que no cumplieron con el tratamiento, pero ambas aseguraron, y no tenemos por qué no creerles, que tomaron el medicamento al pie de la letra . Además, como se trata de un padecimiento poco conocido, también se desconoce por qué pudo haber regresado la inflamación.

Esta es una enfermedad nueva a la que nos enfrentamos en varias etapas; la primera era saber qué era. Ya sabemos qué es y cómo se comporta el tratamiento en el hospital y ahora nos enfrentamos a la otra etapa, la de fuera del hospital , puntualizó.

Ya vimos que en estos casos se reactivó, pero no sabemos por qué, no hay precedente en el mundo de un hongo directamente puesto en el sistema central; por ello la pregunta es ¿qué pasó, si todo iba bien? ¿Por qué se reactiva el proceso inflamatorio? Pero la respuesta es que no sabemos , lamentó.

El especialista mencionó que también en el Instituto Mexicano del Seguro Social han tenido reingresos. De hecho, esa institución fue donde se detectó que las inflamaciones habían vuelto.