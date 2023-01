Ap

Periódico La Jornada

Lunes 9 de enero de 2023, p. a12

Atlanta. El rapero Young Thug, acusado de cofundar una pandilla callejera criminal responsable de crímenes violentos y de usar sus canciones y las redes sociales para promover ese grupo, irá a juicio a partir de este lunes.

El artista cuya sede es Atlanta y su nombre de pila es Jeffery Lamar Williams, fue acusado formalmente junto con más de dos docenas de personas en mayo pasado; se agregaron más cargos en una segunda acusación en agosto.

El también rapero Gunna, cuyo verdadero nombre es Sergio Kitchens, también fue acusado.

Young Thug, de 31 años, comenzó a rapear cuando era adolescente; se ha vuelto muy exitoso actuando en todo el mundo y ha comenzando su propio sello discográfico, Young Stoner Life o YSL, donde se desempeña como director ejecutivo. Los artistas de su sello discográfico se consideran parte de la Familia Slime, y un álbum recopilatorio, Slime Language 2, subió al número uno en las listas en abril de 2021.

Coescribió el éxito This is America con Childish Gambino, que se convirtió en la primera pista de hip-hop en ganar el Grammy a la canción del año en 2019. Sus éxitos, incluidos Stoner y Best Friend, presentan , voces agudas.

La fiscalía argumenta que YSL también tiene una connotación más oscura: una pandilla callejera violenta llamada Young Slime Life fundada por Young Thug y otros dos en 2012 y afiliada a la pandilla nacional Bloods. Los presuntos integrantes nombrados en la acusación están involucrados por cometer delitos violentos, incluidos asesinatos, tiroteos y robos de vehículos, con el fin de recaudar dinero para la pandilla, pulir su reputación y expandir su poder y territorio.

La acusación incluye letras de rap que, según los fiscales, son actos manifiestos en apoyo de la conspiración , incluida la línea de una canción que dicen que Young Thug lanzó en YouTube: Estoy en el VIP y tengo esta pistola en la cadera, tú rezando para que vivas, rezo para que te golpee . Otra de sus letras en la acusación dice: Nunca maté a nadie, pero tengo algo que ver con ese cuerpo .

Más involucrados

La imputación formal incluía a 28 personas de conspiración para violar la ley de Organizaciones corruptas e influidas por mafiosos de Georgia, o RICO, y también incorporaba otros cargos contra muchas a varias de ellas; 14 están listas para proceder a juicio, que comienza hoy y se espera que dure meses.