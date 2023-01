Luego de una confrontación que se dio entre organizaciones locales y autoridades de Nueva York, la ciudad empezó a trazar rutas para recibir a esa población. La situación no mejoró y en los hoteles o lugares de acogida adaptados por la alcaldía se dieron escenarios de violencia e incluso en uno se registró el suicidio de una colombiana. Su familia refiere que Leydy cayó en depresión al ser separada de sus hijos y su esposo en la frontera y decidió quitarse la vida. Lograr el sueño americano es complicado se arriesga mucho, por lo que se espera ganar igual. Casi nadie cuenta lo que implica sobrevivir en una cultura distinta y donde somos una mercancía. No obstante, familias enteras esperan el tan anhelado cruce en las fronteras de México con Estados Unidos.

Siempre hay dos lados de la historia, tal es el caso del albergue Espacio Migrante y su eslogan resistir gozando ; el lugar ofrece programas para que la comunidad migrante tenga oportunidades educativas y laborales. Lo más importante es que están liderando la justicia lingüística en la ciudad, que con la llegada de la población haitiana en 2016 fue más que necesario. Cuando acudíamos a Migración para revisar nuestros casos, ellos pensaban que hablábamos francés, pero nuestra lengua nativa es el creole. Ahí fue cuando me esforcé a aprender el español para saber qué me decían. Muchos se iban frustrados por no poder defender su caso , fue el testimonio Jessie: llegamos aquí huyendo de la destrucción y la pobreza. Tijuana nos ha dado oportunidades, no sé qué sucederá con mi hermana y conmigo, pero lo que sí sé, es que deseo un mejor futuro para mí y mi pueblo . Cuando Jessie nos explicaba su historia, en el albergue se realizaban tres bodas y luego el sacerdote Fabián Arias nos explicó cómo esta simbólica acción ayuda a mantener unidas a las familias. Este certificado les ayuda a identificarse como familia, dándoles razones a las autoridades migratorias para mantenerlos juntos .

Las historias en Tijuana parecen repetirse, familias huyendo de la violencia. Llegan a esta frontera donde los sueños y las esperanzas se juntan. Personas que su vida cambió en unas horas y que lo único que les queda es lo que llevan consigo. Mirar atrás profundizaría la tristeza, nos comenta Modesta, una maestra de la Montaña de Guerrero: Si yo me quedaba un día más en mi estado me hubieran matado . Lo irónico es que muchas de estas situaciones las ha fomentado Estados Unidos, con sus estrategias intervencionistas como la de Venezuela y Cuba o la del financiamiento en México para la llamada guerra contra las drogas. Estas personas son los daños colaterales de las fallidas políticas.

Tijuana seguirá siendo lugar de sueños rotos, pues son el punto de quiebre para muchos que han dejado todo por llegar hasta ahí. Amigos, familia, una historia de vida que queda atrás, todo eso se desvanece. La apuesta es alta, es ganar todo o perder la vida en el intento. Las políticas inhumanas que son diseñadas desde un escritorio cuestan cientos de vidas, que generalmente son de las personas más vulnerables. Al final, se reportarán cifras, sin mencionar nombres, ni si fueron amados o si tenían familia. Mientras esto sucede las ciudades fronterizas seguirán coleccionando infinidad de sueños rotos.

* Integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan