ería ingenuidad pensar que durante los días festivos de fin de año, fechas de buenos deseos y votos por el bienestar, el sector derechista de la población planteara una tregua al gobierno. No, dentro del léxico neoliberal no existen las palabras solidaridad ni las acciones de buena voluntad.

La llamada oposición no descansa en su intento por desacreditar las metas logradas del gobierno de la Cuarta Transformación (4T), según lo planteado inicialmente en el programa de gobierno. Sin embargo, la organización y el trabajo en equipo por parte del gabinete han demostrado que las prioridades se toman en cuenta.

En un lapso relativamente corto y pese a las interminables difamaciones, tanto de la reacción nacional como de la cómplice internacional, los tiempos programados se van cumpliendo.

Por ejemplo, en el área energética se ha cubierto la demanda de gasolinas y gas doméstico e industrial con precios accesibles, no obstante, la inflación mundial. Y en unos meses más tendremos los primeros barriles procesados en la refinería Olmeca.

En el presente año, la agricultura seguirá ubicándose como una prioridad constante. Se tienen los energéticos para incrementar la producción de los alimentos básicos para nuestra población. Los agricultores contarán con fertilizantes y estarán a la disposición de forma gratuita. Recobraremos la soberanía alimenticia.

Otra situación nos estuviera desgastando profundamente, económica y socialmente, si, como lo propuso Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, toda la gasolina utilizada en México se hubiera comprado en lugar de producirla en el país. Con el argumento de ser un gasto inútil, sólo para rehabilitar las refinerías existentes, descalificó la compra de Deer Park y la construcción de la Olmeca, en Dos Bocas, Veracruz.

Para el ex presidente panista la soberanía energética no significa nada productivo. La inversión en becas, apoyos a la población vulnerable, construcción de universidades, programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro no tienen ninguna ventaja para la economía del país. Calderón ha calificado dichos programas como un despilfarro que pone en peligro la solvencia del gobierno.

De no aprovechar el petróleo de que disponemos, dependeríamos del mercado externo; el peso mexicano no sería apreciado por su solidez ni existieran las fuentes de trabajo que, aunque todavía no se cuentan con las necesarias, han surgido a partir de la prioridad que tiene el área estratégica de la energía.