Pidió a los ex empleados que sean pacientes, porque viene toda una tramitología, un proceso, pero lo más importante es que ya está firmado el compromiso. En un escenario óptimo, pensamos que el dinero le caiga a los compañeros en uno o dos meses, pero puede alargarse .

Detalló que la propuesta es que se reparta de manera proporcional, de acuerdo con lo que cada uno venía cobrando. Hay un sinfín de categorías, puestos y nóminas y el trabajo va a ser bastante laborioso, pero el dinero se va a repartir entre cada empleado que perteneció a Mexicana. No quedará nadie excluido .

Los recursos de la venta al gobierno de la marca y algunos activos de Mexicana de Aviación sólo alcanzarán para cubrir parcialmente las liquidaciones de quienes trabajaron en la aerolínea antes de la quiebra, coincidieron la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) y la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana (Ajteam).

Una vez que ocurra ese trámite, podrá empezar a discutirse cuándo se dispersarán los recursos de la compra (casi 817 millones de pesos), y para eso se establecerán mesas de trabajo , aunque ya hay grandes avances respecto a cuánto le toca a cada quien, será en relación a la última nómina de cada trabajador .

El capitán dijo que, aunque en ASPA vemos con agrado que se haya llegado a un arreglo por fin después de 12 años, nosotros no estamos nada de acuerdo con la nueva aerolínea. Vendimos la marca pensando en las familias .

Subrayó que existen muchas dudas respecto a si se generará una competencia desleal con las otras líneas aéreas nacionales. No están claras las reglas. ¿Va a pagar combustible?, que es carísimo, y el TUA, ¿también lo pagará o no? Este impuesto representa 40 por ciento del costo del boleto de avión .

Asimismo, planteó que no existe certeza respecto a si, al estar operada por militares, se contratará a personal civil o no.

Según Guerrero se dejó abierta la posibilidad de que algunos ex empleados de Mexicana sean contratados por la nueva aerolínea, aunque no hay ningún compromiso para ello. De acuerdo con Alonso Torres, eso no se ve tan viable.